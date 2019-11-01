Он нанес обиду в адрес целого законодательства, - три фракции голосуют за отставку скандального Яременко

Фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Всеукраинское объединение "Батькивщина" выступают за отставку депутата фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписке с проституткой, с должности председателя комитета по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества.

Об этом сообщил председатель фракции "Голос" в парламенте Сергей Рахманин в ходе заседания Рады, передают Українськi Новини.

"Авторитету Верховной Рады как высшего законодательного, представительского органа коллегиального органа нанесен серьезный ущерб. С нашей точки зрения поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, имело элементы обиды в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, являются недопустимым", - сказал он.

Рахманин отметил, что доносит позицию фракций "Голос", "Евросолидарность" и "Батькивщина".

"Наша общая точка зрения 3 фракций поставить вопрос про целесообразность пребывания господина Богдана Яременко на должности такого важного и щепетильного комитета, как комитета по вопросам международных связей. Мы считаем, что депутатский корпус, руководство Верховной Рады должным образом оценит поведение нашего коллеги и сделает соответствующие выводы", - заявил парламентарий.

Председатель "Голоса" надеется, что Яременко самостоятельно сложит полномочия председателя комитета.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября Яременко заявил о с фабрикованности им переписки с проституткой.

Позже он удалил пост, в котором сообщал, что перепиской с проституткой он хотел обмануть журналистов, чтобы показать их непрофессионализм, и извинился.

31 октября Яременко напомнил об уголовной ответственности за нарушение тайны переписки.