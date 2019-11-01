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01 листопада 2019, пʼятниця, 23:16 7 Документ
Зовнішня політика 2019-11-01T23:21:04+02:00
Українські Новини
Мендель обурилася критикою українсько-китайських відносин і попросила "перевіряти інформацію"

Мендель обурилася критикою українсько-китайських відносин і попросила "перевіряти інформацію"

Китай, Спікер Президента України, Україна-Китай, Юлія Мендель, День незалежності України
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

У той час як Китай сподівається на офіційний візит Зеленського до Пекіну, спікерка Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у відповідь на критику директора економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF) Анатолія Амеліна щодо стану українсько-китайських відносин написала, що Україна привітала Китай із днем незалежності.

Про це Мендель написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Вона подякувала Амеліну за турботу про українсько-китайські відносини. З її слів, відповідати на всі зауваження немає часу, однак вирішила спростувати заяву, що Україна не привітала Китай із днем ​​незалежності.

Мендель прикріпила до посту фотографію привітання від України і сказала, що його було відправлено вчасно. Вона попросила перевіряти інформацію перед її поширенням.

Крім того, спікерка президента зазначила, що Україна високо цінує відносини з Китаєм.

Документ: Юлія Мендель/FacebookДокумент: Юлія Мендель/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Мендель вибачилася за неправильне написання назви столиці України в мікроблозі Twitter. Також Мендель за спиною Зеленського на інтерв'ю визирала з-за стіни і махала руками.

Тим часом Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами.

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