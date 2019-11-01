Мендель обурилася критикою українсько-китайських відносин і попросила "перевіряти інформацію"

У той час як Китай сподівається на офіційний візит Зеленського до Пекіну, спікерка Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у відповідь на критику директора економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF) Анатолія Амеліна щодо стану українсько-китайських відносин написала, що Україна привітала Китай із днем незалежності. Про це Мендель написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Вона подякувала Амеліну за турботу про українсько-китайські відносини. З її слів, відповідати на всі зауваження немає часу, однак вирішила спростувати заяву, що Україна не привітала Китай із днем незалежності. Мендель прикріпила до посту фотографію привітання від України і сказала, що його було відправлено вчасно. Вона попросила перевіряти інформацію перед її поширенням. Крім того, спікерка президента зазначила, що Україна високо цінує відносини з Китаєм. Документ: Юлія Мендель\/Facebook Як повідомляли Українські Новини, Мендель вибачилася за неправильне написання назви столиці України в мікроблозі Twitter. Також Мендель за спиною Зеленського на інтерв'ю визирала з-за стіни і махала руками. Тим часом Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами.