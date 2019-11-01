Яременко готовий до відставки, якщо так вирішить "Слуга народу"

Депутат фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Богдан Яременко, який погрожував посадити журналістів на 7 років, має намір подати керівництву парламенту заяву про відставку з посади голови комітету Ради з питань міжнародної політики та міжпарламентського співробітництва в разі рішення фракції про його відставку.

Про це Яременко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Яременко повідомив, що написав заяву про відставку з посади голови комітету і пообіцяв до 23:00 оприлюднити фотокопію заяви.

"Написати (заяву) - напишу. Але передам голові Верховної Ради України (перед яким мені за цей безлад дійсно незручно) тільки, коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії "Слуга народу", яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" виступають за відставку Яременка з посади голови комітету з питань міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва через скандал з його інтимною перепискою, оприлюдненої в ЗМІ.

Тим часом опублікували нові листування Яременка з дівчатами.