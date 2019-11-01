Цемах заявив, що Нідерланди пропонували йому громадянство

Колишній "начальник ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах заявляє, що Нідерланди пропонували йому громадянство і участь у програмі захисту свідків у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17 в Донецькій області, хоча раніше країна перекваліфікувала статус Цемаха свідка в звинувачувані.

Про це обвинувачений в тероризмі Цемах сказав в інтерв'ю гендиректору "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському, обвинуваченому в державній зраді і сепаратизмі, передають Українські Новини.

"Ексначальник ППО" бойовиків повідомив, що під час перебування в СІЗО в Києві його кілька разів допитували російськомовні слідчі з Нідерландів та Австралії у справі МН17. Нідерландського слідчого звали Ара Хатарян, а австралійського - Сергій. Цемах зазначив, що вони пропонували йому захист у разі надання свідчень.

"Вони пропонували програму захисту свідків, пропонували громадянство і будиночок в Голландії...", - заявив він.

Екс-бойовик ДНР запевняє, що відмовився від пропозиції через свій "патріотизм". Цемах також підтвердив, що під час операції з його затримання в Сніжному та вивезення до Києва українські силовики були обстріляні з мінометів. З його слів, затримання проводили 2 співробітники української спецслужби.

Цемах заявляє, що не вважає себе терористом, а навпаки - жертвою терору з боку України і думає судитися з нею в міжнародних судах.

Як повідомляли Українські Новини, Цемах повернувся до окупованого Донецьку. У ГПУ заявили, що інформація про проведенні допиту Цемаха не підлягає розголошенню.