Информация о проведении допроса Цемаха не подлежит разглашению, - ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет, что обстоятельства допроса бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines не подлежат разглашению.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Агентство просило в запросе подтвердить информацию, что Нидерланды направляли письмо в Украину с просьбой провести допрос Цемаха и получили согласие на эту процедуру.

"...в соответствии с положениями Соглашения о создании международной совместной следственной группы по расследованию обстоятельств сбития самолета малайзийских авиалиний рейса МН17 Генеральная прокуратура Украины не владеет правом предоставления комментариев или обнародования какой-либо информации, касающейся расследования", - сказано в ответе ведомства.

Аналогично Генпрокуратура отказалась отвечать на вопрос, был ли допрошен нидерландскими следователями бывший "начальник службы тыла" ДНР Дмитрий Куприян (позывной "Батя"), который, по данным следствия, организовал похищение автотрейлера для перевозки ЗРК "Бук".

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявляет, что нидерландские следователи в Украине перед обменом допросили Цемаха как свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Ранее Генпрокатура заявляла, что Цемах и Куприян могут быть допрошены как свидетели в нидерландском суде по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines.