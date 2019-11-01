Розведення військ в Золотому завершилося, - штаб ООС

Розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 в Луганській області", - сказано в ньому.



Представники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) підтвердили це.



Зазначається, що в разі загрози життю, здоров'ю людей, захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дадуть адекватну відповідь.



Як повідомляли Українські Новини, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що дата планованого розведення сил і засобів у селища Петровське Донецької області, яка запланована на 4 листопада, повинна бути переглянута через обстріли.



Раніше Зеленський заявив, що очікує початку розведення військ у Петровського на Донбасі 4 листопада.



Тим часом Москва зраділа розведення військ в Золотому.