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01 листопада 2019, пʼятниця, 19:09 2
Силові структури 2019-11-01T19:10:46+02:00
Українські Новини
Розведення військ в Золотому завершилося, - штаб ООС

Розведення військ в Золотому завершилося, - штаб ООС

Донбас, Золоте, Розведення сил, Розведення військ, Штаб ООС
Золоте. Фото: voi.com.ua
Золоте. Фото: voi.com.ua

Розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 в Луганській області", - сказано в ньому.

Представники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) підтвердили це.

Зазначається, що в разі загрози життю, здоров'ю людей, захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дадуть адекватну відповідь.

Як повідомляли Українські Новини, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що дата планованого розведення сил і засобів у селища Петровське Донецької області, яка запланована на 4 листопада, повинна бути переглянута через обстріли.

Раніше Зеленський заявив, що очікує початку розведення військ у Петровського на Донбасі 4 листопада.

Тим часом Москва зраділа розведення військ в Золотому.

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