Разведение сил в Петровском могут перенести из-за обстрелов

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата планируемого разведения сил и средств у поселка Петровское Донецкой области, запланированная на 4 ноября, должна быть пересмотрена из-за обстрелов.

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам визита руководства Организации Североатлантического договора (НАТО), передают Українські Новини.

"Действительно, обстрелы были и, поэтому, мы ожидаем пересмотра даты, потому что мы идем (отсчитываем) 7 дней о обстрелов", - сказал он.

По словам Загороднюка, последние обстрелы в районе планируемого разведения войск у Петровского зафиксированы 30 октября.

Министр также заверил, что разведение войск у поселка Золотое-4 практически завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел, которое регулярно отправляет отчеты о ситуации в зоне разведения.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.

Ранее Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.

Также Українські Новини писали о том, что известно о шахтерском городке на Донбассе Золотом.