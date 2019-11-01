Гривня обвалилася на міжбанку на початку листопада

У той час як після двотижневого зростання готівковий долар сильно знизився

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,68-24,72 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,72-24,76 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,80-24,83 UAH/USD.

ВІд початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,5% з 27,72 UAH/USD до 24,81 UAH/USD.

За 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, рубль впав у київських обмінниках перед вихідними. Також у перший день листопада долар знову впав.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1-3 листопада, на 17,63 коп. до 24,8191 UAH/USD.