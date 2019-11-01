НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до понедельника

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1-3 ноября, на 17,63 коп. до 24,8191 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 октября, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3214,0076 100 долларов США 2481,9089 100 швейцарских франков 2515,0551 1000 иен 229,2985 10 российских рублей 3,8917 100 евро 2768,3212

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке после резкого падения продолжает расти третий день подряд.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 октября на 5,65 коп. до 25,0894 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 24,7355 UAH/USD.

Ранее JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года. А Национальный банк Украины разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений.