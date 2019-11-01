підписатися на розсилку
24.6 25
27.25 27.85
˟
  • Новини
  • Життя
  • Фото дня: пінгвіни "в шоці" від наслідків снігопаду на станції Вернадського
01 листопада 2019, пʼятниця, 15:01 5
Життя 2019-11-01T15:11:55+02:00
Українські Новини
Фото дня: пінгвіни "в шоці" від наслідків снігопаду на станції Вернадського

Фото дня: пінгвіни "в шоці" від наслідків снігопаду на станції Вернадського

Антарктида, Фото дня, станція
Пінгвіни в Антарктиді. Фото: facebook.com/zulas.sanya
Пінгвіни в Антарктиді. Фото: facebook.com/zulas.sanya

В Антарктиді хоч і прийшла весна, снігу достатньо. Українські вчені, крім весняного бебі-буму серед тюленів, спостерігають також за пінгвінами і природними явищами, наприклад, снігом "в рулонах".

Кумедні фото пінгвінів на фоні снігу з української станції "Академік Вернадський" опублікував учасник української експедиції до Антарктиди, океанолог Олександр Зулас на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ох і снігу навалило .... Пора б і почистити, але цікавим методом. Просто скачуємо його в рулони)))" - підписав він фото.

Пінгвіни в Антарктиді. Фото: facebook.com/zulas.sanyaПінгвіни в Антарктиді. Фото: facebook.com/zulas.sanya

"Чи бачили ви сніг у "рулонах"? А таке буває :) Насправді таке явище виникає, коли снiг мокрий при штилi, а потiм раптом шквал", - пояснили це явище на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Антарктида. Фото: facebook.com/zulas.sanyaАнтарктида. Фото: facebook.com/zulas.sanya

Нагадаємо, раніше українські полярники провели казкову зиму в Антарктиді.

Також українські полярники показали милих новонароджених тюленят з мамами.

Крім того, учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), проводи якої відбулися у березні, знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більша, ніж вважалося раніше, має річку і кілька озер.

Більше новин про: Антарктида Фото дня станція "Академік Вернадський" українські полярники Пінгвіни

Архів
Новини
У Дніпрі власника фури, яка везла насіння на "Олейну", максимально оштрафували за перевантаження, - ЗМІ 15:28
В Україні вже більше двадцяти осіб захворіли на дифтерію 14:52
Мер Одеси назвав вандалізмом демонтаж барельєфа маршала Жукова 14:38
Україна виконала 6 з 7 зобов'язань до закону про освіту, - Пристайко 14:37
Він завдав образу на адресу цілого законодавства, - три фракції голосують за відставку скандального Яременка 14:30
більше новин
Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн, - експерт 12:53
За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт 12:25
Шабунін отримав доступ до матеріалів слідства у справі "Роттердам+" 15:01
Законопроект 2233 дозволить Коломойському отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів, - Голобуцький 12:05
Владі необхідно вирішити проблему Луганської ТЕС, щоб не допустити катастрофи в області, - ЗМІ 10:53
більше новин
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременка змусив вибачитися пранкер: текст листування депутата з "Джокером" 08:22
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха 08:51
Кабмін оголосив масштабне скорочення - звільняють понад 18 тисяч держслужбовців 11:21
Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка 13:23
Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 17:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok