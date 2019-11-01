Фото дня: пінгвіни "в шоці" від наслідків снігопаду на станції Вернадського

В Антарктиді хоч і прийшла весна, снігу достатньо. Українські вчені, крім весняного бебі-буму серед тюленів, спостерігають також за пінгвінами і природними явищами, наприклад, снігом "в рулонах".

Кумедні фото пінгвінів на фоні снігу з української станції "Академік Вернадський" опублікував учасник української експедиції до Антарктиди, океанолог Олександр Зулас на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ох і снігу навалило .... Пора б і почистити, але цікавим методом. Просто скачуємо його в рулони)))" - підписав він фото.

Пінгвіни в Антарктиді. Фото: facebook.com/zulas.sanya

"Чи бачили ви сніг у "рулонах"? А таке буває :) Насправді таке явище виникає, коли снiг мокрий при штилi, а потiм раптом шквал", - пояснили це явище на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Антарктида. Фото: facebook.com/zulas.sanya

Нагадаємо, раніше українські полярники провели казкову зиму в Антарктиді.

Також українські полярники показали милих новонароджених тюленят з мамами.

Крім того, учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), проводи якої відбулися у березні, знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більша, ніж вважалося раніше, має річку і кілька озер.