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19 сентября 2019, четверг, 16:48 11
Жизнь 2019-09-19T17:00:21+03:00
Українські Новини
Украинские полярники провожают сказочную зиму в Антарктиде

Украинские полярники провожают сказочную зиму в Антарктиде

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский", которые недавно показали первого родившегося в этом году тюлененка, поделились невероятными фото зимы в Антарктиде, которая подходит к концу.

Фото опубликовала Украинская ученая Оксана Савенко, которая находится на станции в составе 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) в Антарктиде на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пора наконец отпустить зиму. Она сопротивляется, засыпает нас снегом, устанавливает рекорды холода. Кое-где еще хочется окунуться в теплое снежное одеяло, придержать зиму за разделение ее узорного платья, дослушать печальную колыбельную полярного ветра. Зимой мы получали новые знания о нашей невероятной планете, а также заботились друг о друге и о нашем старенький доме станции, у которого уже давно украинская душа и все еще довольно британский характер. Проливы среди которых находится наш уютный остров долго были свободными от льда, киты держались рядом пока не оставили окружающие акватории мигрируя на север (как же мы соскучились по этим великанам!). Зимой Антарктида напоминала сказку о Снежной Королеве не только эстетикой пейзажей - она ​​нас всех чем-то испытывала и одновременно утешала и очаровывала. Мы благодарны ей", - написала она.

Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко
Зима в Антарктиде. Фото: facebook/Оксана Савенко

Как сообщали Українські Новини, украинские полярники обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде.

В марте состоялись торжественные проводы 24-й Украинской антарктической экспедиции на станцию ​​"Академик Вернадский". В состав 24-й УАЭ вошло 12 участников.

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