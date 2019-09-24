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24 сентября 2019, вторник, 19:25 109
Жизнь 2019-09-24T19:31:35+03:00
Українські Новини
Фото дня: украинские полярники показали весенний бэби-бум у тюленей

Фото дня: украинские полярники показали весенний бэби-бум у тюленей

В Антарктиде родились тюлени. Фото: facebook.com/Игор Дикий
В Антарктиде родились тюлени. Фото: facebook.com/Игор Дикий

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" рассказали, что на соседнем острове родились трое тюленят, после того как показали первого рожденного в этом году тюлененка.

Об этом написал научный сотрудник станции Игорь Дикий на своей странице в социальной сети Facebook.

"У нас на о. Галиндез возле станции "Академик Вернадский" весна в полном разгаре. Уже на соседних островах родилось трое малышей тюленя Веддела. Пока это все "девочки" (самочки). Чувствуют себя прекрасно, растут как на дрожжах", - написал он.

Также Дикий отметил, что даже проруби тюленей имеют весеннее настроение - в виде сердечка.

В Антарктиде родились тюлени. Фото: facebook.com/Игор ДикийВ Антарктиде родились тюлени. Фото: facebook.com/Игор Дикий

Как сообщали Українські Новини, украинские полярники провожают сказочную зиму в Антарктиде.

Научные сотрудники станции "Академик Вернадский" обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Общая длина ходов в пещере составляет около 200 метров, они расположены в три этажа.

На станцию ​​"Академик Вернадский" в марте состоялись торжественные проводы 24-й Украинской антарктической экспедиции. В состав 24-й УАЭ вошло 12 участников.

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