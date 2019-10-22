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  • Украинские полярники показали милых новорожденных тюленят с мамами
22 октября 2019, вторник, 18:37 33
Жизнь 2019-10-22T19:07:40+03:00
Українські Новини
Украинские полярники показали милых новорожденных тюленят с мамами

Украинские полярники показали милых новорожденных тюленят с мамами

Антарктида, Тюлени, Фоторепортаж, украинские полярники

Украинские ученые в Антарктиде на станции "Академик Вернадский" опубликовали фото тюленей и новорожденных тюленят, за которыми ведут наблюдение.

Фото опубликовала научный сотрудник Оксана Савенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"На Аргентинских островах вблизи антарктической станции "Академик Вернадский", каждую весну размножаются Тюлень Уэдделла. Пик размножения этих тюленей в наших водах приходится на вторую половину сентября - первую половину октября. В этом году подавляющее большинство самок родили детенышей на льду, в районе уютных протоков Стелла и Скуа, а также на островах Винтер и Скуа", - написала она.

Украинские ученые выполняют наблюдения за 11 самками с детенышами.

"К сожалению, одна самка потеряла детеныша. Нам удалось отобрать образцы тканей - пуповины и плаценты, для молекулярно-генетических исследований и с целью определения содержания в них стойких органических загрязнителей. Также мы отбираем образцы экскрементов тюленей, главным образом для исследования их питания", - отметила Савенко.

Отмечается, что вес новорожденных детенышей составляет около 25 килограммов, а благодаря молоку самок он очень быстро увеличивается. Период вскармливания детенышей может длиться до двух месяцев. Первые знакомства детенышей с водной средой начинают происходить уже через неделю после рождения.

Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko
Тюлени в Антарктиде. Фото: facebook/Oksana Savenko

Как сообщали Українські Новини, украинские полярники нашли первого рожденного в этом году тюлененка.

Ранее украинские ученые обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде

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