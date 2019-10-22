Украинские полярники показали милых новорожденных тюленят с мамами

Украинские ученые в Антарктиде на станции "Академик Вернадский" опубликовали фото тюленей и новорожденных тюленят, за которыми ведут наблюдение. Фото опубликовала научный сотрудник Оксана Савенко на своей странице в социальной сети Facebook. "На Аргентинских островах вблизи антарктической станции "Академик Вернадский", каждую весну размножаются Тюлень Уэдделла. Пик размножения этих тюленей в наших водах приходится на вторую половину сентября - первую половину октября. В этом году подавляющее большинство самок родили детенышей на льду, в районе уютных протоков Стелла и Скуа, а также на островах Винтер и Скуа", - написала она. Украинские ученые выполняют наблюдения за 11 самками с детенышами. "К сожалению, одна самка потеряла детеныша. Нам удалось отобрать образцы тканей - пуповины и плаценты, для молекулярно-генетических исследований и с целью определения содержания в них стойких органических загрязнителей. Также мы отбираем образцы экскрементов тюленей, главным образом для исследования их питания", - отметила Савенко. Отмечается, что вес новорожденных детенышей составляет около 25 килограммов, а благодаря молоку самок он очень быстро увеличивается. Период вскармливания детенышей может длиться до двух месяцев. Первые знакомства детенышей с водной средой начинают происходить уже через неделю после рождения. [gallery-6073] Как сообщали Українські Новини, украинские полярники нашли первого рожденного в этом году тюлененка. Ранее украинские ученые обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде.