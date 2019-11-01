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01 листопада 2019, пʼятниця, 13:58 7
Силові структури 2019-11-01T15:00:03+02:00
Українські Новини
Розведення сил в Петровському можуть перенести через обстріли

Розведення сил в Петровському можуть перенести через обстріли

Міноборони, Андрій Загороднюк, Розведення сил, Розведення військ
Андрій Загороднюк. Скріншот відео
Андрій Загороднюк. Скріншот відео "Радіо свобода"

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що дата планованого розведення сил і засобів у селищі Петровське Донецької області, запланована на 4 листопада, повинна бути переглянута через обстріли.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками візиту керівництва Організації Північноатлантичного договору (НАТО), передають Українські Новини.

"Дійсно, обстріли були і, тому, ми очікуємо перегляду дати, тому що ми йдемо (відраховуємо) 7 днів обстрілів", - сказав він.

За словами Загороднюка, останні обстріли в районі планованого розведення військ у Петровського зафіксовані 30 жовтня.

Міністр також запевнив, що розведення військ у селищі Золоте-4 практично завершено, а територія знаходиться під контролем Міністерства внутрішніх справ, яке регулярно відправляє звіти про ситуацію в зоні розведення.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський очікує початку розведення військ у Петровському на Донбасі 4 листопада.

Раніше Москва зраділа розведенню військ в Золотому.

Також Українські Новини писали про те, що відомо про шахтарське містечко на Донбасі Золоте.

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