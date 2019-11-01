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01 листопада 2019, пʼятниця, 13:17 8
Економіка 2019-11-01T15:45:04+02:00
Українські Новини
Рубль упав у київських обмінниках перед вихідними

Рубль упав у київських обмінниках перед вихідними

Курс валют, курс рубля, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У п'ятницю, 1 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 31 жовтня, знизився на 6 копійок і становить 3,45 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля знизився на 4 копійки і становить 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва станом на 1 листопада:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,45 3,95
Максимальний 3,81 5,00
Мінімальний 2,30 3,81

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 3,04 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,72% до 24,5722 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1-3 листопада, на 17,63 коп. до 24,8191 UAH/USD.

Крім того, в липні-вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 2,5 млрд доларів. Також НБУ зазначає, що в липні-вересні зростання економіки сповільнилося до 3,5% через ослаблення окремих показників базових видів діяльності.

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