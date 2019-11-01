Київський метрополітен без попередження закрив центральну станцію на вхід

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Арсенальна" на вхід. Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Станція "Арсенальна" закрита на вхід. Усі ескалатори працюють на підйом у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку", - сказано в ньому. При цьому на вихід станція працює в звичайному режимі. Відзначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути тисняви та травмування на платформі. Як повідомляли Українські Новини, метрополітен попередив про зміни у графіку роботи станції "Золоті ворота" за день до проведення ремонтних робіт з метою повідомити якомога більшу кількість людей. Нагадаємо, вранці, 1 листопада, закрили дві центральні станції "Театральна" та "Хрещатик", а також тунелі пересадок через повідомлення про мінування. Тим часом, в київському метро розповіли, скільки українців все ще не перейшли на карти і продовжують користуватися пластиковими жетонами. Також за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень.