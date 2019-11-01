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01 листопада 2019, пʼятниця, 11:16 9
Події 2019-11-01T13:30:03+02:00
Українські Новини
Київський метрополітен без попередження закрив центральну станцію на вхід

Київський метрополітен без попередження закрив центральну станцію на вхід

Метро, Київський метрополітен, Арсенальна, Станції метро
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Арсенальна" на вхід.

Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станція "Арсенальна" закрита на вхід. Усі ескалатори працюють на підйом у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку", - сказано в ньому.

При цьому на вихід станція працює в звичайному режимі.

Відзначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути тисняви та травмування на платформі.

Як повідомляли Українські Новини, метрополітен попередив про зміни у графіку роботи станції "Золоті ворота" за день до проведення ремонтних робіт з метою повідомити якомога більшу кількість людей.

Нагадаємо, вранці, 1 листопада, закрили дві центральні станції "Театральна" та "Хрещатик", а також тунелі пересадок через повідомлення про мінування.

Тим часом, в київському метро розповіли, скільки українців все ще не перейшли на карти і продовжують користуватися пластиковими жетонами. Також за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень.

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