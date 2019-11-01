подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 ноября 2019, пятница, 10:25 711
Происшествия 2019-11-01T10:29:50+02:00
Українські Новини
В Киеве закрыли две центральных станции метро

В Киеве закрыли две центральных станции метро

Метро, Крещатик, Театральная, Сообщение о минировании

Киевский метрополитен закрыл станции "Театральная" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Театральная" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сказано в нем.

Проводится проверка.

Как сообщали Українськi Новини, после того, как в Киеве неизвестный сообщил о минировании всех мостов, вечером, 22 сентября, поступило сообщение о заминировании Южного моста.

18 сентября в Киеве полиция заявлила, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро, в связи с чем была начата спецоперация.

По результатам спецопераци, удалось задержать злоумышленника, который перекрыл мост Метро в Киеве. Также у него изъяли оружие.

В прокуратуре тогда заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.

Больше новостей о: Метро Крещатик Театральная Сообщение о минировании

Архив
Новости
Соучредитель УАВЭ призывает Раду и Кабмин обновить Энергостратегию Украины 11:30
НБУ продолжает скупать валюту на межбанке 11:16
Киевский метрополитен без предупреждения закрыл центральную станцию на вход 11:16
Ярославский единственный из большого бизнеса поддержал Зеленского по Донбассу, - эксперты 11:05
Остаток средств в госказне в октябре сократился 10:58
больше новостей
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
В СБУ расследуют дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений 13:24 Документ
Принятие законопроекта 1210 ударит по рейтингам президента, - Фесенко 16:07
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
Арахамия и Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамии рассмешила соцсети 15:09
больше новостей
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
Богдан Яременко. Фото: скриншот youtube
Яременко покупал проституток и отпускал их на волю - соцсети высмеяли отмазку депутата Слуги народа 12:52
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok