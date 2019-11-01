В Киеве закрыли две центральных станции метро

Киевский метрополитен закрыл станции "Театральная" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Театральная" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сказано в нем.

Проводится проверка.

Как сообщали Українськi Новини, после того, как в Киеве неизвестный сообщил о минировании всех мостов, вечером, 22 сентября, поступило сообщение о заминировании Южного моста.

18 сентября в Киеве полиция заявлила, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро, в связи с чем была начата спецоперация.

По результатам спецопераци, удалось задержать злоумышленника, который перекрыл мост Метро в Киеве. Также у него изъяли оружие.

В прокуратуре тогда заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.