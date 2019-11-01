Зростання економіки сповільнилося: у НБУ назвали причини та зробили прогнози

Національний банк зазначає, що в липні-вересні зростання економіки сповільнилося до 3,5% через послаблення окремих показників базових видів діяльності.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень, передають Українські Новини.

"В III кварталі, за оцінками НБУ, зростання економіки сповільнилося через ослаблення окремих показників базових видів діяльності. Роль внутрішнього попиту, як споживчого, так і інвестиційного, в підтримці економічного зростання залишалася визначальною. Про це свідчили високі темпи зростання внутрішньої торгівлі, транспорту та будівництва", - йдеться в ньому.

Збереглися також високі темпи зростання у сільському господарстві, враховуючи високий урожай пізніх зернових і олійних культур.

Зате погіршилася ситуація в промисловості на тлі менш сприятливих зовнішніх умов для експортерів.

Прогнозується, що в 2019 році дефіцит поточного рахунку звузиться до 2,9% ВВП.

Незважаючи на міцний обмінний курс гривні, цьому будуть сприяти високий урожай зернових і кращі умови торгівлі.

В 2020-2021 роках дефіцит поточного рахунку дещо розшириться внаслідок зменшення обсягів транзиту газу і погіршення цінових умов на світових товарних ринках: низьких цін на залізну руду і поступового подорожчання енергоносіїв.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2019 році з 2,7% до 3%.

Тим часом Президент Володимир Зеленський вважає, що успіх України неможливий без щорічного 5-7%-ного зростання економіки.

Фінансисти зазначають, що до кінця року зарплати можуть зрости, а ціни підскочити.