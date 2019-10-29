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29 октября 2019, вторник, 15:08 88
Президент 2019-10-29T15:18:20+02:00
Українські Новини
Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

экономический прогноз, Владимир Зеленский, Рост экономики, украинская экономика

Президент Владимир Зеленский считает, что успех Украины невозможен без ежегодного 5-7%-ного роста экономики.

Об этом он сказал в ходе Первого инвестиционного форума в Мариуполе (Донецкая область), передают Українськi Новини.

"У нас есть одна тяжелая ноша - война. Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий - наша главная задача. Мы знаем, что это возможно сделать единственным путем - дипломатическим. А для этого у Украины должна быть сильная позиция и поддержка. Она должна быть государством, которое уважают и к которому прослушиваются, быть процветающей и успешной страной... Но мы понимаем, что успех невозможен без стабильного экономического роста, как минимум 5-7% ежегодно. Это амбициозная задача, для решения которой необходимо масштабное привлечение инвестиций", - сказал он.

Зеленский отметил, что при быстром принятии решений возможны ошибки, но их также возможно быстро исправить.

"Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений, называя этот период Украины турборежимом. Я очень рад. Но лучше двигаться очень быстро, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить, вместо того, чтобы топтаться на месте, что фактически означает двигаться назад", - сказал он.

Президент выразил уверенность в том, что Украина стоит на пороге экономического прорыва.

"Разочарование либо уничтожает тебя окончательно, либо в конце-концов сделает тебя сильным. Сегодня наша страна стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении. Но мы - Apple, который начинает свой путь в гараже или Лэс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи обязательно приходит очень яркий рассвет", - сказал он.

Президент отметил, что бизнесу в Украине поможет минимизация роли государства в экономике (приватизация, дерегуляция, государство в смартфоне), и пообещал защиту инвесторам.

"Я говорил об известных историях успеха. Вы знаете и об неотъемлемых спутниках на пути к нему - скепсисе и недальновидности. Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность купить WatsApp за небольшую сумму. Украина - страна возможностей, и сегодня они стучат в вашу дверь. Не проспите", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%.

Также утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

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