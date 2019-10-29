Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

Президент Владимир Зеленский считает, что успех Украины невозможен без ежегодного 5-7%-ного роста экономики.

Об этом он сказал в ходе Первого инвестиционного форума в Мариуполе (Донецкая область), передают Українськi Новини.

"У нас есть одна тяжелая ноша - война. Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий - наша главная задача. Мы знаем, что это возможно сделать единственным путем - дипломатическим. А для этого у Украины должна быть сильная позиция и поддержка. Она должна быть государством, которое уважают и к которому прослушиваются, быть процветающей и успешной страной... Но мы понимаем, что успех невозможен без стабильного экономического роста, как минимум 5-7% ежегодно. Это амбициозная задача, для решения которой необходимо масштабное привлечение инвестиций", - сказал он.

Зеленский отметил, что при быстром принятии решений возможны ошибки, но их также возможно быстро исправить.

"Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений, называя этот период Украины турборежимом. Я очень рад. Но лучше двигаться очень быстро, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить, вместо того, чтобы топтаться на месте, что фактически означает двигаться назад", - сказал он.

Президент выразил уверенность в том, что Украина стоит на пороге экономического прорыва.

"Разочарование либо уничтожает тебя окончательно, либо в конце-концов сделает тебя сильным. Сегодня наша страна стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении. Но мы - Apple, который начинает свой путь в гараже или Лэс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи обязательно приходит очень яркий рассвет", - сказал он.

Президент отметил, что бизнесу в Украине поможет минимизация роли государства в экономике (приватизация, дерегуляция, государство в смартфоне), и пообещал защиту инвесторам.

"Я говорил об известных историях успеха. Вы знаете и об неотъемлемых спутниках на пути к нему - скепсисе и недальновидности. Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность купить WatsApp за небольшую сумму. Украина - страна возможностей, и сегодня они стучат в вашу дверь. Не проспите", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%.

Также утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.