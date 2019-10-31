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31 жовтня 2019, четвер, 18:13 5
ЗМІ 2019-10-31T20:00:03+02:00
Українські Новини
НСЖУ засудила погрози щодо переслідування журналістів за публікацію листування нардепів

НСЖУ засудила погрози щодо переслідування журналістів за публікацію листування нардепів

НСЖУ, Верховна Рада України, Сергій Томіленко, кримінальне переслідування, Інтимне листування
Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org
Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що НСЖУ засуджує загрози кримінального переслідування журналістів за публікацію пікантних листувань депутатів Верховної Ради України.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Влада має утримуватися від згадок про Кримінальний кодекс, говорячи про діяльність журналістів! Парламентські фотокори і журналісти не повинні боятися відповідальності за свою роботу. Головна тема парламентських сюжетів - поведінка, дії, заяви народних депутатів. Тому нагадувати про Кримінальний чи моральний кодекси передовсім треба парламентарям та посадовцям. Нова коаліція (чи партія монобільшості) має вчитися у попередніх владних еліт - війна із журналістами скорочує час перебування при владі!" - написав Томіленко.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, голова комітету Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко (фракція "Слуга народу"), який потрапив у секс-скандал, погрожував посадити журналістів на 7 років за публікацію його інтимного листвуання на засіданні парламенту.

"Якщо у моєї дружини немає до мене претензій, у кого є претензії? Претензії є у моралістів. Так ось, дорогі друзі, якщо ви хочете поговорити про мораль і про закон, то давайте. У цій країні існує закон, який захищає моє і кожного з вас особе листування. Опублікування листування є кримінальним злочином і той, хто зробив це заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх одні", - заявив Яременко.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня Яременко заявив, що листування з поією було сфабриковане. Пізніше він видалив повідомлення у соціальній мережі Facebook, в якому повідомляв, що даним листуванням з повією він хотів обдурити журналістів, щоб показати їх непрофесіоналізм, і вибачився.

Після інциденту голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія запропонував звільнити Яременка з посади голови міжнародного комітету через листування з повією, хоча раніше фракція "Слуга народу" ухвалила рішення не карати Яременка.

Більше новин про: НСЖУ Верховна Рада України Сергій Томіленко кримінальне переслідування Інтимне листування

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