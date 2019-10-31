підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 жовтня 2019, четвер, 13:23 38
Верховна Рада і партії 2019-10-31T15:00:03+02:00
Українські Новини
Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка

Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка

Дубневич, Люко Дашвар, ізолятор, За майбутнє, Василь Шкляр
Ярослав Дубневич. Фото: Autocentre.ua
Ярослав Дубневич. Фото: Autocentre.ua

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (група "За майбутнє") готовий до арешту і зібрав найнеобхідніші речі після того, як Рада зняла з нього недоторканність і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Згоден (на арешт). Сумку зібрав, не в СІЗО, а ІТТ. Зібрав. Що я туди взяв: 2 книжки, рушник, мило, зубну щітку, спортивний костюм, шапку", - сказав Дубневич.

Депутат назвав книги Василя Шкляра "Характерник" і Люко Дашвар. Політик заявив, що він не має наміру оплачувати заставу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ вручило йому повідомлення про підозру в причетності до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця". НАБУ і САП подали клопотання до суду про взяття депутата під варту з альтернативою заставою 93 млн гривень.

Дубневичу вручили підозра про вчинення злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

Раніше НАБУ проводила обшуки у братів Дубневичів. Раніше Дубневич прокоментував звинувачення в декларуванні недостовірної інформації, заявивши, що не знав про бізнес дружини.

Більше новин про: Дубневич Люко Дашвар ізолятор За майбутнє Василь Шкляр

Архів
Новини
Щодо ринку землі пройдуть парламентські слухання, - Арахамія 15:00
Листопад розпочнеться морозами до -10: прогноз погоди на п'ятницю в Україні 14:22 Карта
Арахамія хоче звільнити Яременка з посади голови міжнародного комітету через повій 14:11
Після секс-скандалу нардепа Яременка хочуть зняти з посади голови комітету Ради з закордонних справ 14:05
У Києві знайшли вбивцю співробітника Адміністрації Президента і забрали у нього майно 13:56
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня, - Гончарук 18:15
Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі 15:09
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні через порушення домовленостей 09:52
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
ГПУ має прийняти щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк 10:50
У Києві залишилися всього 5 доз сироватки від дифтерії 13:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok