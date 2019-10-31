Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (група "За майбутнє") готовий до арешту і зібрав найнеобхідніші речі після того, як Рада зняла з нього недоторканність і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Згоден (на арешт). Сумку зібрав, не в СІЗО, а ІТТ. Зібрав. Що я туди взяв: 2 книжки, рушник, мило, зубну щітку, спортивний костюм, шапку", - сказав Дубневич.

Депутат назвав книги Василя Шкляра "Характерник" і Люко Дашвар. Політик заявив, що він не має наміру оплачувати заставу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ вручило йому повідомлення про підозру в причетності до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця". НАБУ і САП подали клопотання до суду про взяття депутата під варту з альтернативою заставою 93 млн гривень.

Дубневичу вручили підозра про вчинення злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

Раніше НАБУ проводила обшуки у братів Дубневичів. Раніше Дубневич прокоментував звинувачення в декларуванні недостовірної інформації, заявивши, що не знав про бізнес дружини.