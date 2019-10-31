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31 жовтня 2019, четвер, 13:12 54
Президент 2019-10-31T21:30:06+02:00
Українські Новини
Потенціал є, але поки працює погано, - Богдан про нового керівника митниці

Потенціал є, але поки працює погано, - Богдан про нового керівника митниці

Богдан, Нефьодов, Митниця, Валерій Хорошковський, Офіс Президента України
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Голова Офісу Президента Андрій Богдан вважає голову Державної митної служби неефективним керівником так як раніше митниця Максима Нефьодова не виконала план по доходах бюджету на 12%. Голова також підтвердив консультації з колишнім першим віце-прем'єр-міністром Валерієм Хорошковським.

Про це Андрій Богдан повідомив в інтерв'ю "Українській правді", передають Українські Новини.

"Коли ми прийшли до питання митниці, контрабанди та доходів бюджету, ми зустрічалися з багатьма експертами, митниками, економістами. І всі сказали, що коли Хорошковський був головою митниці, то доходи за 2 роки зросли в 4 рази. І все - і його вороги, і друзі його, і різні політичні табори - рекомендували нам прислухатися. Тому що крім теоретиків, в Україні є тільки один практик, який реально це реалізовував. Так, він нас консультує. Але реальним керівником митниці є Нефьодов. Я в нього дуже сильно вірю, і це моє особисте, і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, у нього зараз не дуже вдається. Або, скажімо так, дуже не вдається", - повідомив він.

Також він зазначив, що наразі керує ще стара система, тдіє стара система, тому що митниця, яку створює Нефьодов, ще не існує.

Богдан підкреслив, що стара система, розуміючи, що не існуватиме в новій реальності, робить все, щоб саботувати як діяльність Нефьодова, так і життя країни, саме тому доходи від митниці впали дуже суттєво.

Також Богдан уточнив, що з точки зору ідеології, призначення на посаду Валерія Хорошковського неможливе.

"З точки зору ефективності, на мій, виключно на мій погляд, це було б, напевно, правильне рішення", - зазначив він.

Він також підкреслив, що Хорошковський вивчає, де критичні точки, як це змінити, як виправити процеси, що мають наслідки, і дає якісь рекомендації.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня Кабінет Міністрів призначив головою Державної митної служби Максима Нефьодова.

Нагадаємо, що китайський виробник скануючого обладнання Nuctech Company Limited звинуватив главу митної служби Максима Нефьодова у поширенні недостовірної інформації.

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