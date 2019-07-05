Кабмин назначил главой Таможни Нефедова

Кабинет Министров назначил главой Государственной Таможенной службы Максима Нефедова.

Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в пятницу, передают Українські Новини.

В конце июня Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

После назначения Нефедова должна состояться регистрация юридического лица, перевод работников Государственной фискальной службы в таможенную службу (не менее 30%), а Кабмин должен принять распоряжение о начале работы новой структуры.

Нефедов также представил на заседании правительства стратегию развития Государственной таможенной службы.

Стратегия охватывает 5 основных направлений: построение E-таможни, которая предусматривает электронизацию всех процессов для уменьшения субъективизма, облегчения работы инспекторов и ускорения таможенных процедур.

Кадровая реформа, благодаря которой сотрудников переведут на срочные контракты, и будет постепенное увеличение зарплат до рыночного уровня в регионе, где базируется персонал.

Планируются также инвестиции в таможенную инфраструктуру как за счет перевыполнения плана поступлений, так и за счет использования инструментов государственно-частного партнерства.

Благодаря этому удастся закупить сканеры, ввести автоматический весовой контроль, камеры с возможностью дистанционного управления, автоматическое распознавание номеров автомобилей.

Также предусматривается интеграция в таможню сообщества ЕС.

Гармонизация законодательства и имплементация лучших практик: авторизованные экономические операторы, совместный контроль на границе, взаимное признание результатов контроля, обмен таможенной информацией, трансграничное сотрудничество и обмен опытом, разработка новой редакции Таможенного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, первый замминистра экономики Нефедов стал главой Таможни.

Тем временем, стало известно, сколько зарабатывает будущий глава Таможни Нефедов.