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29 октября 2019, вторник, 09:01 1482 Документ
Экономика 2019-10-29T09:01:01+02:00
Українські Новини
Китайский производитель выдвинул официальную претензию Нефедову

Китайский производитель выдвинул официальную претензию Нефедову

Сканер, Максим Нефедов, Украина-Китай, Государственная таможенная служба, Nuctech Company Limited

Китайский производитель сканирующего оборудования Nuctech Company Limited обвинил главу таможенной службы Максима Нефедова в распространении недостоверной информации.

В обращении к премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой, и.о.главы ГФС Денису Гутенко и главе таможенной службе Максиму Нефедову компания сообщает, что поставила и смонтировала все семь сканирующих систем для таможенных пунктов пропуска, которые закупила Украина.

"Все семь сканирующих система находятся в рабочем состоянии, что было проверено многочисленными комиссиями, как на местном, так и на государственном уровне. Компания провела обучение сотрудников таможен с выдачей соответствующих сертификатов. Безопасность эксплуатации оборудования подтверждается выводами проверки Государственной инспекции ядерного регулирования Украины", - говорится в обращении.

Компания сообщает, что за сканирующие системы с ней не рассчитались - просроченная задолженность составляет 8,8 млн. долларов США. Штрафные санкции из несвоевременной оплаты на сегодняшний день достигли 9 млн. гривен.

В Nuctech Company Limited отмечают, что компания является мировым лидером по производству сканирующих систем для проверки грузовых автомобилей и контейнеров. Ее доля на мировом рынке превышает 40%, и ситуация, которая складывается в Украине, негативно сказывается на имидже компании. Поэтому китайский производитель оставляет за собой право "использовать все способы для защиты деловой репутации".

Напомним, Nuctech Company Limited в 2018 году стала победителем торгов на поставку семи стационарных сканирующих систем для таможенных пунктов пропуска, которые проводились на ProZorro. Компания предложила наиболее конкурентную цену - 482,399 млн грн. Кроме китайского поставщика участие в торгах принимали два крупнейших мировых производителя сканирующих система Rapiscan и Smiths Heimann.

На прошлой неделе во время брифинга Максим Нефедов, заявил, якобы вместо семи сканеров было закуплено четыре. "Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу достаточно быстро, и мы над этим работаем. Это вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов", - сказал Нефедов.

Чиновник также отметил, что якобы "сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений, а некоторые и вовсе по двойной оплате".

Как отметила заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, на основании озвученных главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым фактов, следователи Центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование.

В то же время в китайской компании отрицают какие-либо нарушения при закупке и установке оборудования.

Больше новостей о: Сканер Максим Нефедов Украина-Китай Государственная таможенная служба Nuctech Company Limited

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