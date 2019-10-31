НАТО дало Україні 40 мільйонів на кібербезпеку та реабілітацію

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) відвідала Київ і Одесу та домовилась з Президентом про допомогу Україні в розмірі 40 млн євро.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО на спільному брифінгу з Президентом Володимиром Зеленським після засідання комісії "Україна - НАТО" у Києві, передають Українські Новини.

"НАТО продовжує надавати Україні практичну допомогу. Сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги Україні. Через 10 трастових фондів союзники НАТО і партнери виділили більше 40 млн євро для підтримки України", - сказав він.

Гроші передбачені на такі сфери, як бойове командування, кібербезпека і медична реабілітація.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський просить НАТО розглянути приєднання України до програми розширених можливостей.

Також Зеленський заявляє, що Україна зацікавлена в отриманні плану дій щодо членства (ПДЧ) в Організації Північноатлантичного договору і готова до прискорення підготовки до членства в Альянсі.

Також міністр оборони повідомив про домовленості про повний перезапускк відносин України з НАТО.