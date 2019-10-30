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30 октября 2019, среда, 11:00 174
Внешняя политика 2019-10-30T11:00:25+02:00
Українські Новини
Совет НАТО начал визит в Украину

Совет НАТО начал визит в Украину

Нато, Украина-НАТО, Йенс Столтенберг
Украина-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine
Украина-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine

Сегодня, в среду, 30 октября, Североатлантический совет НАТО, включающий представителей всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом начинает двухдневный визит в Украину, во время которого посетит Одессу и Киев.

Визит начнется в Одессе, где Столтенберг и послы НАТО посетят вторую постоянную противоминную группу НАТО - SNMCMG2.

Генеральный секретарь также выступит перед курсантами Морской академии в Одессе.

Завтра, 31 октября, в Киеве генсек НАТО будет председательствовать на заседании Комиссии Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.

Североатлантический совет встретится со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ и послы НАТО также проведут встречу со спикером и руководителями парламентских фракций.

Как сообщали Українські Новини, главнокомандующий НАТО в Европе заявил, что США может предоставить Украине дополнительное летальное оружие для защиты от России.

Также министр обороны сообщил, что есть договоренность о полном перезапуске отношений Украины с НАТО.

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