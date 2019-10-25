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25 октября 2019, пятница, 18:33 24
Внешняя политика 2019-10-25T18:35:00+03:00
Українські Новини
Есть договоренность о полном перезапуске отношений Украины с НАТО, - министр обороны

Есть договоренность о полном перезапуске отношений Украины с НАТО, - министр обороны

Украина, Нато, вступление в НАТО, Министерство обороны Украины, Андрей Загороднюк
Загороднюк и Генсек НАТО. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Загороднюк и Генсек НАТО. Фото: Facebook/Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое примут в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с журналистами в конце визита в штаб-квартиру НАТО, передает "Европейская правда".

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим", - сказал Загороднюк.

Министр подчеркнул, что договоренность об этом была достигнута во время визита, поэтому ее документальное оформление еще не завершено. На следующей неделе, во время визита Североатлантического совета в Украину это решение также еще не будет документально утверждаться.

"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе. Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - добавил министр.


По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

"НАТО ввело подход "одна страна - один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу", - заявил министр обороны.

Он также отметил отметил, что Годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется.

"ГНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. А новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО", - пояснил он.

Как сообщали Українські Новини, в НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации. 

Также стало известно, что в конце октября в Украину приедут представители руководства НАТО.

Кроме того, "формулу Штайнмайера" поддержали в НАТО.

 

Больше новостей о: Украина Нато вступление в НАТО Министерство обороны Украины Андрей Загороднюк

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