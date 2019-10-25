Есть договоренность о полном перезапуске отношений Украины с НАТО, - министр обороны

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое примут в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с журналистами в конце визита в штаб-квартиру НАТО, передает "Европейская правда". "Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим", - сказал Загороднюк. Министр подчеркнул, что договоренность об этом была достигнута во время визита, поэтому ее документальное оформление еще не завершено. На следующей неделе, во время визита Североатлантического совета в Украину это решение также еще не будет документально утверждаться. "Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе. Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - добавил министр. По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу. "НАТО ввело подход "одна страна - один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу", - заявил министр обороны. Он также отметил отметил, что Годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется. "ГНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. А новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО", - пояснил он.Как сообщали Українські Новини, в НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации. Также стало известно, что в конце октября в Украину приедут представители руководства НАТО.Кроме того, "формулу Штайнмайера" поддержали в НАТО.