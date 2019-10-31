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31 жовтня 2019, четвер, 12:37 31
Політика 2019-10-31T14:30:04+02:00
Українські Новини
НАБУ і САП просять суд заарештувати депутата Дубневича

НАБУ і САП просять суд заарештувати депутата Дубневича

Суд, НАБУ, САП, Ярослав Дубневич, Арешт
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") під варту з альтернативою застави 93 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Йому (Дубневичу) вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказав він.

Клопотання подано до Вищого антикорупційного суду.

САП і НАБУ просять суд обрати Дубневичу запобіжний захід у вигляді арешту і встановити альтернативну заставу в розмірі 93 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича ("За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень.


Також Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів.

29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд гривень.

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