НАБУ і САП просять суд заарештувати депутата Дубневича

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") під варту з альтернативою застави 93 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Йому (Дубневичу) вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказав він. Клопотання подано до Вищого антикорупційного суду. САП і НАБУ просять суд обрати Дубневичу запобіжний захід у вигляді арешту і встановити альтернативну заставу в розмірі 93 млн гривень. Як повідомляли Українські Новини, Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича ("За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень.Також Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів. 29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд гривень.