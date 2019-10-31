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31 жовтня 2019, четвер, 11:39 9
Суспільство 2019-10-31T11:40:20+02:00
Українські Новини
На водійських правах почали вказувати групу крові та резус-фактор

На водійських правах почали вказувати групу крові та резус-фактор

Права, мвс, Водійські права, Відійське посвідчення, Група крові, Резус фактор
Права. Фото: mvs.gov.ua
Права. Фото: mvs.gov.ua

Звернувшись в сервісний центр МВС за послугою обміну, заміни або відновлення водійського посвідчення, громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково зазначаються його група крові і резус-фактор. Про це повідомляє МВС України в Facebook.

Посвідчення з нововведеннями отримують також після здачі іспитів.

Повідомляється, що адміністратор сервісного центру МВС вносить цю інформацію в новий водійський документ на основі даних, зазначених у медичній довідці 083/о.

"Дана довідка входить в комплект документів, громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання вищевказаних адміністративних послуг", - йдеться в повідомленні.

Нововведення запрацювало 19.10.2019 після набрання чинності постанови КМУ №320 від 03.04.2019.

Як повідомляли Українські Новини, з 19 жовтня водійські права в Україні видаватимуть по-іншому.

Також водійські права українців визнають в Туреччині.

Крім того, в Україні хочуть дозволити здавати на права без проходження спеціальних курсів.

Тим часом українські водійські посвідчення визнають у Великобританії.

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