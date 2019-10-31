На водійських правах почали вказувати групу крові та резус-фактор

Звернувшись в сервісний центр МВС за послугою обміну, заміни або відновлення водійського посвідчення, громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково зазначаються його група крові і резус-фактор. Про це повідомляє МВС України в Facebook. Посвідчення з нововведеннями отримують також після здачі іспитів. Повідомляється, що адміністратор сервісного центру МВС вносить цю інформацію в новий водійський документ на основі даних, зазначених у медичній довідці 083\/о. "Дана довідка входить в комплект документів, громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання вищевказаних адміністративних послуг", - йдеться в повідомленні. Нововведення запрацювало 19.10.2019 після набрання чинності постанови КМУ №320 від 03.04.2019.Як повідомляли Українські Новини, з 19 жовтня водійські права в Україні видаватимуть по-іншому. Також водійські права українців визнають в Туреччині. Крім того, в Україні хочуть дозволити здавати на права без проходження спеціальних курсів. Тим часом українські водійські посвідчення визнають у Великобританії.