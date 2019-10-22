Водительские права в Украине будут выдавать по-другому: правила выдачи

В процедуру выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол Министерство внутренних дел внесло изменения. Об этом сообщалось в главном сервисном центре МВД.

С 19 октября вступило в силу постановление Кабинета министров, которое затронет прежде всего, будущих водителей и автошколы.

Предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации заведений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до двух лет;

во время сдачи экзаменов возможна фото- и видеофиксация;

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, оно в электронном виде вносится в Единый государственный реестр МВД.

Кроме этого, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учреждениями по подготовке водителей введен электронный обмен информацией: преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о деталях проведения теоретических и практических занятий.

Процедура получения водительского удостоверения также претерпевает изменения, основные из которых таковы:

получить или обменять водительское удостоверение теперь невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;

в особых отметках водительского удостоверения указываться группа крови владельца удостоверения.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. Эта функция перешла от Главного сервисного центра МВД к региональным сервисным центрам МВД.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Ранее Кабмин установил новые правила выдачи прав водителям. Также в Украине хотят разрешить сдавать на водительские права без прохождения курсов.