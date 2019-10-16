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16 октября 2019, среда, 11:52 15
Внешняя политика 2019-10-16T11:53:36+03:00
Українські Новини
Украинские водительские удостоверения будут признаны в Великобритании

Украинские водительские удостоверения будут признаны в Великобритании

Водительское удостоверение. Фото: pixabay
Водительское удостоверение. Фото: pixabay

Украина намерена в ноябре договориться с Великобританией о взаимном признании водительских удостоверений и хочет подписать такое же соглашение с Францией.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, передают Українські Новини.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с министром транспорта Франции Жан-Батистом Джеббари 15 октября сообщил о таком намерении Украины.

"Мы хотели бы подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. У нас уже есть такие соглашения с рядом стран ЕС, в частности с Италией и Испанией. И в следующем месяце подпишем с Великобританией, поэтому считаю, что такое соглашение с Францией будет актуально", - сказал он.

Стороны также обсудили сотрудничество Украины и Франции в совместном производстве патрульных катеров для пограничников и намерения в ближайшее время подписать меморандум по этому проекту.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Ранее Кабмин установил новые правила выдачи прав водителям. Также в Украине хотят разрешить сдавать на водительские права без прохождения курсов.

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