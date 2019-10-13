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13 октября 2019, воскресенье, 13:15 14
Внешняя политика 2019-10-13T13:17:52+03:00
Українські Новини
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации

В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации

Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО

Парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Слуга народа", передают Українські Новини.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора", - сообщил глава украинской делегации, народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернов.

Отмечается, что санкции против стран-агрессоров имеют накопительный эффект и сыграют важную роль по изменению режима Путина, а в будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса Украине.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Тем временем, в  НАТО поддержали "формулу Штайнмайера". Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что причинной аннексии Крыма стало усиление "конкуренция великих держав". Также Зеленский призывает сторонников снятия санкций с России посетить Донбасс и Крым.

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