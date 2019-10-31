Зеленський обговорив з Меркель транзит російського газу через Україну

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський розповів Меркель про ситуацію з безпекою на Донбасі. Він відзначив важливість підтримки України з боку Німеччини.

Меркель вітає прогрес у питанні розведення сил в Золотому. Політики також обговорили перспективи розведення поблизу Петровського.

Крім того, Меркель і Зеленський говорили про транзит російського газу через Україну, зокрема у зв'язку з тристоронніми газовими консультаціями, які відбулися 28 жовтня в Брюсселі.

Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні.



Також, у Кремлі заявили, що не будуть обговорювати Крим, в "нормандському" та інших форматах.



19 жовтня Меркель поговорила з Путіним про "нормандську зустріч".



Тим часом у Путіна заявили, що шанси на зустріч в "нормандському форматі" ростуть.