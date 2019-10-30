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30 жовтня 2019, середа, 20:19 12
Транспорт 2019-10-30T21:15:01+02:00
Українські Новини
У київському метро розповіли, скільки українців ще користуються жетонами

У київському метро розповіли, скільки українців ще користуються жетонами

Метро, Жетон, Київський метрополітен, електронні квитки
Жетони.
Жетони.

Користувачів жетонів київського метрополітені, який у середу змінить роботу, залишилося тільки 13% і українці масово переходять на електронні квитки (QR-квитки).

Про це йдеться в повідомленні Київського метрополітену в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні користувачів жетонів в метрополітені залишилося тільки 13%. І зовсім скоро ця цифра зміниться на нуль", - заявили в прес-службі метро Києва.

Згідно з повідомленням, до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить застарілий пластик.

"Тому триматися за минуле не має сенсу. Вже сьогодні можна користуватися електронним квитком, а при його поповненні на 50 поїздок отримати вартість кожної 6,5 грн", - наполягають в метрополітені.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві відклали запуск електронного квитка, жетони і талони поки залишаються. Також у Києві на десяти станціях метро припинили продавати і поповнювати "зелені картки".

Тим часом біля метро "Вокзальна" регулярно утворюються величезні черги за жетонами.

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