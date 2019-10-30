У київському метро розповіли, скільки українців ще користуються жетонами

Користувачів жетонів київського метрополітені, який у середу змінить роботу, залишилося тільки 13% і українці масово переходять на електронні квитки (QR-квитки).

Про це йдеться в повідомленні Київського метрополітену в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні користувачів жетонів в метрополітені залишилося тільки 13%. І зовсім скоро ця цифра зміниться на нуль", - заявили в прес-службі метро Києва.

Згідно з повідомленням, до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить застарілий пластик.

"Тому триматися за минуле не має сенсу. Вже сьогодні можна користуватися електронним квитком, а при його поповненні на 50 поїздок отримати вартість кожної 6,5 грн", - наполягають в метрополітені.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві відклали запуск електронного квитка, жетони і талони поки залишаються. Також у Києві на десяти станціях метро припинили продавати і поповнювати "зелені картки".

Тим часом біля метро "Вокзальна" регулярно утворюються величезні черги за жетонами.