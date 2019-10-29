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29 октября 2019, вторник, 23:55 10
Общество 2019-10-30T00:00:20+02:00
Українські Новини
Завтра киевская подземка в час пик может изменить работу

Завтра киевская подземка в час пик может изменить работу

Транспорт, Метрополитен, Метро, Киевский метрополитен
Киевский метрополитен
Киевский метрополитен

Завтра, 30 октября, столичная подземка может изменить работу из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк). Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен.

Так, сообщается, что матч начнется в 19:30. Перед началом игры возможны ограничения (закрытие) на вход станции метро "Олимпийская"

Отмечается, что после окончания матча с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход станций:

  • "Дворец спорта",
  • "Олимпийская",
  • "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные временные неудобства!", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, переход на электронный билет в киевском транспорте отложили до апреля 2020 года.

Тем временем станцию "Золотые ворота" будут закрывать по утрам в рабочие дни в течении года.

Ранее в Киевском метрополитене назвали самые загруженные станции

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Завтра киевская подземка в час пик может изменить работу 23:55
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