Завтра киевская подземка в час пик может изменить работу

Завтра, 30 октября, столичная подземка может изменить работу из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк). Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен.

Так, сообщается, что матч начнется в 19:30. Перед началом игры возможны ограничения (закрытие) на вход станции метро "Олимпийская"

Отмечается, что после окончания матча с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход станций:

"Дворец спорта",

"Олимпийская",

"Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные временные неудобства!", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, переход на электронный билет в киевском транспорте отложили до апреля 2020 года.

Тем временем станцию "Золотые ворота" будут закрывать по утрам в рабочие дни в течении года.

Ранее в Киевском метрополитене назвали самые загруженные станции.