Утром возле метро "Вокзальная" в очередной раз образовалась огромная очередь за жетонами

Сегодня, 31 июля, в Киеве возле станции метро "Вокзальная" снова образовалась огромная очередь за жетонами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский.

"Городское коммунальное предприятие Киевский метрополитен. Метро Вокзальная. 10:03 очередь не на вход, а за жетонами...каждое утро и день уже более шести месяцев", - написал Чернявский.

Очередь возле метро "Вокзальная". Фото: Сергей Чернявский/Фейсбук

Также Чернявский отметил, что на станции метро "Вокзальная" сейчас стоит лишь один автомат для покупки жетонов.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве начали работать две станции без жетонов.

Также с ноября киевская подземка откажется от жетонов.