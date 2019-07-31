Утром возле метро "Вокзальная" в очередной раз образовалась огромная очередь за жетонами

Сегодня, 31 июля, в Киеве возле станции метро "Вокзальная" снова образовалась огромная очередь за жетонами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский.\r\n"Городское коммунальное предприятие Киевский метрополитен. Метро Вокзальная. 10:03 очередь не на вход, а за жетонами...каждое утро и день уже более шести месяцев", - написал Чернявский.\r\nОчередь возле метро "Вокзальная". Фото: Сергей Чернявский\/Фейсбук\r\nТакже Чернявский отметил, что на станции метро "Вокзальная" сейчас стоит лишь один автомат для покупки жетонов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве начали работать две станции без жетонов.\r\nТакже с ноября киевская подземка откажется от жетонов.