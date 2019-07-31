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31 июля 2019, среда, 12:52 19
Общество 2019-07-31T13:10:37+03:00
Українські Новини
Утром возле метро "Вокзальная" в очередной раз образовалась огромная очередь за жетонами

Утром возле метро "Вокзальная" в очередной раз образовалась огромная очередь за жетонами

Очередь возле метро
Очередь возле метро "Вокзальная". Фото: Сергей Чернявский/Фейсбук

Сегодня, 31 июля, в Киеве возле станции метро "Вокзальная" снова образовалась огромная очередь за жетонами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский.

"Городское коммунальное предприятие Киевский метрополитен. Метро Вокзальная. 10:03 очередь не на вход, а за жетонами...каждое утро и день уже более шести месяцев", - написал Чернявский.

Очередь возле метро Очередь возле метро "Вокзальная". Фото: Сергей Чернявский/Фейсбук

Также Чернявский отметил, что на станции метро "Вокзальная" сейчас стоит лишь один автомат для покупки жетонов.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве начали работать две станции без жетонов.

Также с ноября киевская подземка откажется от жетонов.

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