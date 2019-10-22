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22 октября 2019, вторник, 12:28 650
Общество 2019-10-22T13:06:52+03:00
Українські Новини
Жетоны и талоны пока остаются: в Киеве отложили запуск электронного билета

Жетоны и талоны пока остаются: в Киеве отложили запуск электронного билета

Киев, Метрополитен, Жетоны, Е-билет, Kyiv Smart Card, Талоны
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Киевский метрополитен
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Киевский метрополитен

Запуск электронного билета в Киеве, который был запланировал на 1 ноября, переносится. Об этом сообщил "Сегодня" Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Отметим, 30 октября городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте: их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.


"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", – сообщил Назаров.

Он также отметил, что систему е-билета нужно усовершенствовать, так не все автоматы по их продаже подключены. Кроме того, система уже давала сбои, и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро.

Напомним, что с 31 октября Киев должен был переходить на Е-билет.

Также стали известны точки продаж е-билета в Киеве.

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