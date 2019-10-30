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30 жовтня 2019, середа, 19:42 3
Судова влада 2019-10-30T19:52:00+02:00
Українські Новини
САП викликало на допит усіх членів фінкомітету Ради

САП викликало на допит усіх членів фінкомітету Ради

САП, Допит, Фінкомітет Ради

Поки Арахамія впевнений, що серед "слуг народу" в фінкомітеті корупціонерів немає, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викликає на допит усіх членів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це журналістам сказав спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, передають Українські Новини.

"Дійсно, сьогодні були підписані повістки про виклик всіх членів фінансового комітету, незалежно від фракції. Такі повістки були вислані всім сьогодні", - сказав він.

За словами Холодницького, САП готова піти назустріч депутатам і не викликати парламентаріїв на конкретний час.

При цьому в повістках вказаний номер телефону, за яким кожен з них повинен зв'язатися з прокурором для узгодження зручного часу, щоб не відривати депутатів від їх прямих обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, ніхто з "Слуг народу" не дав показання НАБУ у справі про можливе хабарництво.

Раніше САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від "Слуги народу".

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценка.

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