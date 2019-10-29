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29 октября 2019, вторник, 15:46 38
Верховная Рада и партии 2019-10-29T15:53:52+02:00
Українські Новини
Арахамия уверен, что среди слуг народа в финкомитете коррупционеров нет

Арахамия уверен, что среди слуг народа в финкомитете коррупционеров нет

Коррупция, Слуга народа, Александр Дубинский, Финкомитет Рады, Давид Арахамия
Давид Арахамия. Фото: Макс Левин/Lb.ua
Давид Арахамия. Фото: Макс Левин/Lb.ua

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, прошедший полиграф, считает, что среди членов финансового комитета от его фракции нет коррупционеров.

Об этом Арахамия журналистам, передают Українськi Новини.

"У нас есть согласованная позиция: все члены комитета - представители "Слуги народа"... никто там не является коррупционером, и мы все решили полную транспарентность продемонстрировать", - сказал он.

В частности, журналисты сообщали, что депутаты от "Слуги народа" не поддержали на заседании комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендацию к принятию законопроекта №2047-д об отмене необходимости внесения информации и получения ее из электронной базы отчетов об оценке недвижимости с помощью платных электронных площадок.

По словам Арахамии, фракция намерена отменить платные площадки и голосовать за соответствующие изменения.

Заявления о возможном получении взятки председатель "Слуги народа" считает информационной атакой на политсилу.

При этом член комитета от фракции Александр Дубинский заявил журналистам, что один из сопартийцев распространял информацию о получении взяток, преследуя свои цели.

Председатель фракции добавил, что по нему идет внутреннее расследование.

Назвать депутата политики отказались.

Как сообщали Українськi Новини, 23 октября Дубинский позвал Арахамию пройти полиграф и сначала сам дал показания, где заверил, что не получал предложений и не брал взятку за голосование на комитете за рекомендацию Раде принять законопроект №2047-д.

Ранее "Слуга народа" планировала проверить своих депутатов на полиграфе из-за подозрений в коррупции.

Больше новостей о: Коррупция Слуга народа Александр Дубинский Финкомитет Рады Давид Арахамия

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