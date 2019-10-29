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29 октября 2019, вторник, 10:11 342
Верховная Рада и партии 2019-10-29T10:11:36+02:00
Українські Новини
Никто из "Слуг народа" не дал показания НАБУ по делу о возможном взяточничестве

Никто из "Слуг народа" не дал показания НАБУ по делу о возможном взяточничестве

Допрос, Взяточничество, НАБУ, Слуга народа, Депутаты Рады
Депутаты Верховной Рады. Фото: Слуга Народу.
Депутаты Верховной Рады. Фото: Слуга Народу.

Никто из депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" не пришел пока в НАБУ давать показания по делу о возможном взяточничестве в парламенте.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Не было никого в понедельник", - сказал собеседник.

По его словам, ожидалось, что 28 октября депутаты придут в НАБУ для дачи показаний, однако никого не было.

Антикоррупционные органы намерены принять усилия для допроса депутатов.

Как сообщали Українськi Новини, 3 депутата Рады от "Слуги народа" готовы дать показания САП по делу о возможном взяточничестве.

САП открыла дело по факту возможного взяточничества 11 депутатов Рады от "Слуги народа".

Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко. Тем временем депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа".

 

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