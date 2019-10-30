Портнов на допиті в поліції розповів, як він стурбований невдалим замахом на Порошенка

Юрист Андрій Портнов на допиті в Національній поліції України у справі про нібито замах на колишнього Президента України Петра Порошенка, що був вчинений біля будівлі Державного бюро розслідувань (ДБР), висловив "глибоку заклопотаність від невдалого замаху й заздрість патріоту, який потоптався на автомобілі фігуранта".

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Друзі, інформую, що сьогодні був допитаний слідчими Національної поліції за заявою охорони Порошенка про нібито замах на нього біля будівлі ДБР, коли якийсь прекрасний чоловік застрибнув на його автомобіль. У своєму пасквілі фігурант доніс, що раз я заздалегідь анонсував його допит, то я можу бути й якось причетний до цього жахливого нападу.

На жаль, на допиті я не зміг приховати від слідства свою глибоку стурбованість від невдалого замаху і заздрість патріоту, який потоптався на автомобілі фігуранта. Також довелося констатувати, що вважаю недостатніми зусилля громадян щодо участі в акціях супроводу головного державного злочинця перед його допитами у ДБР, і позначити глибоку стурбованість слабкою активністю громадян, які мають повне конституційне право потягати його за піджак", - написав Портнов.

Крім того, юрист висловив сподівання, що перед наступним допитом у ДБР Порошенка "серйозно запитають", як саме він ховав в офшорах вкрадені з державного бюджету та у Збройних сил України гроші. "Тримаю за нього кулаки перед наступним замахом", - зазначив він.

А також Портнов анонсував публікацію нових матеріалів, що будуть присвячені корупційним схемам у Державному концерні "Укроборонпром" та офшорам Порошенка на Маршаллових островах.

29 жовтня Портнов заявив про намір відкрити у Станиці Луганській (Луганська область) офіс, де людям надаватимуть безкоштовну юридичну допомогу із супроводження в судах та органах влади.

Нагадаємо, Портнов повідомив, що колишній депутат Верховної Ради України Володимир Макеєнко фінансує телевізійний канал "Прямий", використовуючи належні йому та його синові офшорні компанії Tolbell Holdings Limited (Кіпр), Makwell International S.a. (Панама), Oltenor Capital Limitad (БВО) і Cresendo International Limited " (Гонконг).

Раніше Портнов повідомив, що заступник прокурора Першої спеціалізованої прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрив, а лише тимчасово призупинив розслідування відносно офшорів Порошенка і відмивання їм злочинних доходів в Панамі, очікуючи наступних кроків з боку Генеральної прокуратури України.

Портнов викликав Порошенка у прямий ефір на будь-якому телеканалі.