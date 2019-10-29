Портнов намерен открыть в Станице Луганской юридический офис, где людям будут оказывать бесплатную помощь

Андрей Портнов планирует открыть юридический офис в Станице Луганской (Луганская область), чтобы там специалисты предоставляли людям бесплатную помощь по сопровождению в судах и органах власти.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь на Telegram-канале юриста.

Портнов отметил, что в этом месяце его персональный доход от юридической деятельности, с которого в украинский бюджет перечислены налоги, составил 2,6 млн гривен. В прошлом месяце - 1,98 млн гривен. В позапрошлом - 2,02 млн гривен.

"С этого месяца часть доходов будет использована на создание и содержание юридического офиса в Станице Луганской, где юристы будут предоставлять людям бесплатную помощь по оформлению и сопровождению в судах и органах власти пенсионных, регистрационных, пропускных и других проблем. В течении месяца планируем найти в Станице удобный офис, юристов, сложить систему управления этим процессом и систематизировать проблемы, которые нужно вынести на государственный уровень", - написал Портнов.

Напомним, в октябре суд подтвердил возмещение Портнову 300 тыс. долларов от Генеральной прокуратуры Украины, Министерства иностранных дел и посольства Украины в Канаде.

Ранее сообщалось, что в деле о покупке телеканала "Прямой" Портнов обнаружил новые офшорные компании у партнера Порошенко.