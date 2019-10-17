подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 15:09 12 Документ
Судебная власть 2019-10-17T15:14:02+03:00
Українські Новини
Панамский прокурор приостановил расследование офшоров Порошенко и ждет реакций Генпрокуратуры Украины, – Портн

Панамский прокурор приостановил расследование офшоров Порошенко и ждет реакций Генпрокуратуры Украины, – Портнов

Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Андрей Портнов сообщил, что заместитель прокурора Первой специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не зыкрыл, а лишь приостановил расследование в отношении офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко и отмывания им преступных доходов в Панаме, ожидая следующих шагов со стороны Генеральной прокуратуры Украины.


Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, сообщаю, что вчерашняя истерика Порошенко и его российских адвокатов о якобы закрытом уголовном деле в Панаме - ложь. Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в ее недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится", - написал Портнов.

Юрист подчеркнул, что не собирается останавливаться или отступать в вопросе привлечения Порошенко к уголовной ответственности. "В течение нескольких следующих дней опровергну и остальные вчерашние лживые заявления команды Порошенко о его панамских офшорах и уголовных делах. Мы будем очень жестко наступать по фигуранту дальше", - уточнил он.

Также Портнов повторно обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой о встрече по вопросам Порошенко и его офшоров.

Напомним, 16 октября адвокат Илья Новиков сообщил, что Прокуратура Панамы закрыла уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Портнов ранее уже заявлял, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка ничего не умеет делать и покрывает преступление режима Порошенко. Также Андрей Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Ранее Портнов дал Рябошапке 1 день, чтобы уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен.

Больше новостей о: Офшоры Генпрокуратура Украины Панама Андрей Портнов Петр Порошенко

Архив
Новости
Панамский прокурор приостановил расследование офшоров Порошенко и ждет реакций Генпрокуратуры Украины, – Портнов 15:09 Документ
Письмо Трампа оказалось на помойке: Эрдоган отклонил предложение президента США 14:54
В зоне ООС подорвался украинский военный 14:54
Банк "Аркада" и Industrial Innovation Group запускают первый в Украине блокчейн данных и измеримой единицы "Один" 14:45 Фото
В Украине появится орган, проверяющий все пенсии, пособия, льготы и стипендии 14:33
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
Елена Лукаш
Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов 17:23
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok