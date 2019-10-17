Панамский прокурор приостановил расследование офшоров Порошенко и ждет реакций Генпрокуратуры Украины, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что заместитель прокурора Первой специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не зыкрыл, а лишь приостановил расследование в отношении офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко и отмывания им преступных доходов в Панаме, ожидая следующих шагов со стороны Генеральной прокуратуры Украины.



Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, сообщаю, что вчерашняя истерика Порошенко и его российских адвокатов о якобы закрытом уголовном деле в Панаме - ложь. Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в ее недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится", - написал Портнов.

Юрист подчеркнул, что не собирается останавливаться или отступать в вопросе привлечения Порошенко к уголовной ответственности. "В течение нескольких следующих дней опровергну и остальные вчерашние лживые заявления команды Порошенко о его панамских офшорах и уголовных делах. Мы будем очень жестко наступать по фигуранту дальше", - уточнил он.

Также Портнов повторно обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой о встрече по вопросам Порошенко и его офшоров.

Напомним, 16 октября адвокат Илья Новиков сообщил, что Прокуратура Панамы закрыла уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Портнов ранее уже заявлял, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка ничего не умеет делать и покрывает преступление режима Порошенко. Также Андрей Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Ранее Портнов дал Рябошапке 1 день, чтобы уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен.