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24 октября 2019, четверг, 16:26 23
Судебная власть 2019-10-24T16:26:46+03:00
Українські Новини
Портнов выяснил через какие офшоры Макеенко с сыном финансируют телеканал "Прямой"

Портнов выяснил через какие офшоры Макеенко с сыном финансируют телеканал "Прямой"

Владимир Макеенко, Андрей Портнов, Телеканал
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com

Юрист Андрей Портнов сообщил, что бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Макеенко финансирует телевизионный канал "Прямой", используя принадлежащие ему и его сыну офшорные компании Tolbell Holdings Limited (Кипр), Makwell International Sa (Панама), Oltenor Capital Limitad (БВО) и Cresendo International Limited (Гонконг).

Об этом юрист сообщил на своем Telegram-канале.

"Друзья, вчера я пообещал раскрыть новые делали деятельности преступной организации Порошенко. Два месяца назад мы направили правоохранителям результаты нашего неофициального расследования о люксембургских счетах сообщника Порошенко по отмыванию офшорных доходов, Владимира Макеенко, который формально оформил на себя на Кипре акции до сих пор принадлежащего Порошенко телеканала "Прямой". Здесь моя августовская заметка на эту тему.

Теперь новые детали. У сообщника Порошенко по каналу "Прямой" обнаружились новые офшорные компании: Tolbell Holdings Limited (Кипр), Makwell International Sa (Панама) и Oltenor Capital Limitad (БВО), а у сына Макеенко - компания Cresendo International Limited (Гонконг)", - написал Портнов.

Как уточнил юрист, все указанные бизнес-структуры имеют счета в банке EFG Bank (Люксембург), там же, где и личный банковский счет сообщника Порошенко.

По данным источников Портнова, на данный момент остаток на счетах аффилированных с Порошенко лиц составляет 32 млн евро и уже не может быть снят.

"Новые подробности об этом сообщу, как только это станет возможным по процессуальным причинам. Петр Алексеевич, Вам повезло, что не я расследую Ваши грязные офшорные махинации. Вы давно у меня были бы нищим, а государство, пока Вы сидели бы в тюрьме, тратило бы Ваши деньги на социальные нужды. Не переключайтесь, Петр Алексеевич, будем сообщать о Вашем воровском питомнике дальше", - подытожил он.

Напомним, ранее Портнов сообщил, что заместитель прокурора Первой специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрыл, а лишь временно приостановил расследование в отношении офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко и отмывания им преступных доходов в Панаме, ожидая следующих шагов со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Также Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Больше новостей о: Владимир Макеенко Андрей Портнов Телеканал "Прямой" Петр Порошенко

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