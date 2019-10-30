Яременко "сфабрикував" ще два листування, де спілкувався з дівчатами і питав, скільки потрібно грошей на місяць

Яременко "сфабрикував" ще два листування, де спілкувався з дівчатами і питав, скільки потрібно грошей на місяц

Народний депутат Богдан Яременко, якого вчора, 29 жовтня, спіймали на інтимному листуванні з працівницею секс-послуг, пояснив, що таким чином він намагався сфабрикувати листування спеціально для журналістів. Однак ЗМІ депутата спіймали на ще двох спірних листуванні з дівчатами - він розповідав, що одружений, а другий питав, скільки їй потрібно грошей в місяць. Про це повідомляють "Букви".

Також однієї з дівчат він розповів, що "він нова людина в політиці".

"Пссс, ми вам ще трохи "провокацій" від Слуга Народу Богдана Яременка принесли. Тут народний обранець "фабрикує листування" з 18 (20) - річною дівчиною, у котрої цікавиться, "скільки їй треба грошей в місяць", а іншній дівчині розповідає, що одружений та "нова людина в політиці", - повідомляє видання.

Все почалося з того, що депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ в годину.

Потім депутат Яременко визнав, що замовляв повій в Раді, але назвав це "сфабрикованою провокацією".

Зате поліція каже, що в діях Яременко нічого злочинного немає.

А у соцмережі потішаються над депутатом Яременко і кажуть, що він купує повій, щоб випустити їх на свободу.