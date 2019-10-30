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30 жовтня 2019, середа, 12:52 11
Суспільство 2019-10-30T12:58:35+02:00
Українські Новини
Яременко купував повій і пускав їх на волю - соцмережі висміяли відмазку депутата Слуги народу

Яременко купував повій і пускав їх на волю - соцмережі висміяли відмазку депутата Слуги народу

Богдан Яременко. Фото: скріншот з youtube
Богдан Яременко. Фото: скріншот з youtube

Вчора на засіданні Верховної Ради народний депутат від Слуги народу Богдан Яременко, який також є головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, замовляв собі повію за 100 доларів в годину, правда, за 2 години - невелика знижка, 150 доларів. Між тим, Яременко має дружину Вікторію і двох дітей.

Сам же Яременко розповідає, що це була спланована провокація, і журналісти сфотографували те, чого немає. А у соцмережах вже бадьоро жартують на цю тему, жаліють народного депутата за той рознос, який йому вдома влаштує дружина, радять ночувати в Раді і купити броннік, а ще припускають, що повій він купував тільки для того, щоб відпустити їх на свободу.

Все почалося з того, що депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ в годину. А потім він заявив, що визнав, що замовляв повій в Раді, але назвав це "сфабрикованою провокацією".

А також раніше "Слуга народу" кнопкодав Литвиненко в Раді готувався загуляти в п'ятницю: шашлик, помідори, хлібець і пшенична "сльоза".

Після того, як любовне листування нардепа Криворучко від "Слуги народу" сфотографували журналісти, інші нардепи тепер переписуються, приховуючи телефони під документами.
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