Більше 50% українців проти продажу земель сільгосппризначення

53% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проти скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому, 31% підтримують скасування мораторію.

Більше половини опитаних висловилися за введення ринку землі в Україні: з них 22% за відкриття ринку швидше, 10% за те, щоб це було через рік, 21% - через кілька років. Поряд з цим 28% проти введення ринку землі взагалі коли-небудь.

У той же час, 69% респондентів висловилися проти надання дозволу іноземцям купувати землю в будь-який час. Лише 7% за те, щоб це було найближчим часом, 4% - через рік, 8% - за кілька років.

Навіть серед тих, хто підтримує введення ринку землі - половина проти продажу її іноземцям.

68% опитаних вважають, що в разі відкриття ринку землі можна продавати фермерам, які працюють на ній, 61% - всім громадянам України, близько 40% - державним компаніям і вітчизняним агрохолдингам.

У той же час, продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям або іноземним компаніям підтримують близько 10% (проти - 82% опитаних). 70% вважають, що власники земельних паїв повинні отримати право продавати/дарувати їх, але виключно вітчизняним компаніям або громадянам України.

Дві третини за те, щоб громадяни України мали право вільно купувати землі сільськогосподарського призначення. 60% схвалюють ідею надання права земельним власникам отримувати кредит в банку під заставу своїх паїв.

Приблизно стільки ж (57%) підтримують ідею встановлення обмеження на максимальну площу землі с/г призначення у власності однієї особи.

Більшість власників паїв (70%) у разі введення ринку земель сільськогосподарського призначення продовжать їх обробляти чи здавати в оренду, 16% - мають намір їх продати.

Було опитано 2 000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Опитування проводилося 24-27 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді запустити ринок землі.



Також Президент Зеленський хоче зменшити допустиму кількість землі на людину.



Тим часом більше 80% українців проти продажу земель іноземцям.