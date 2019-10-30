Богатирьова може вільно виїжджати за кордон

Термін заборони на виїзд за кордон для колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової минув.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Дмитро Бєляєв.

За його словами, оскільки прокуратура не зверталася до суду про продовження обов'язків для Богатирьової, вона може вільно пересуватися по Україні і виїжджати за її межі.

"Обмежень ніяких немає", - сказав він.

Раніше Богатирьова вийшла з СІЗО під заставу, після чого вона здала паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Києва просила Печерський суд розглянути питання про взяття під варту колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Богатирьова тепер вільна від зобов'язань суду.

А 27 серпня правоохоронні органи затримали Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

Також 29 серпня вона заявила, що повернулася в Україну сама після закінчення періоду післяопераційної реабілітації. Екс-міністр зазначила, що не буде переховуватися від слідства і з'явиться в суд на першу вимогу.