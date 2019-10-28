Богатырева теперь свободна от обязательств суда

Прокуратура не намерена вносить ходатайство в суд о продлении обязательств для бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, которая 29 августа вышла из СИЗО.

Об этом Українським Новинам сообщила прокуратура Киева.

"Обязательства не будем продлевать, поскольку она не нарушает процессуальные обязанности и остается под залогом", - сказала спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Она отметила, что на Богатыреву как подозреваемую возложены некоторые обязательства.

Также прокуратура сообщила, что обжаловала решение суда о закрытии дела против Богатыревой.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура Киева просила Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

А 27 августа правоохранительные органы задержали Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

Также 29 августа она заявила, что вернулась в Украину сама после окончания периода послеоперационной реабилитации. Экс-министр отметила, что не будет скрываться от следствия и появится в суде по первому требованию.