НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень

Національний банк дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень у сумі з 5 листопада.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. гривень на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу.

Також припиняє діяти вимога про подання фізичними особами в банках документів, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.

За оцінками Національного банку, ці послаблення не будуть мати істотного впливу на валютний ринок.

По-перше, переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менше ніж 150 тис. гривень.

По-друге, загальні обсяги купівлі та продажу валюти населенням на сьогодні співрозмірні.

Водночас чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку завдяки надмірній пропозиції валюти з боку бізнесу та інвесторів у цьому році становить майже 4 млрд доларів, а міжнародні резерви протягом останніх місяців зберігаються на рівні 21-22 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк виявив 15 нелегальних валютних обмінників у липні-вересні.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 жовтня, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD. А американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.