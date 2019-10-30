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30 жовтня 2019, середа, 09:17 8
Фінанси 2019-10-30T09:38:46+02:00
Українські Новини
НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень

НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень

НБУ, Курс валют, Нацбанк, купівля валюти

Національний банк дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень у сумі з 5 листопада.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. гривень на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу.

Також припиняє діяти вимога про подання фізичними особами в банках документів, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.

За оцінками Національного банку, ці послаблення не будуть мати істотного впливу на валютний ринок.

По-перше, переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менше ніж 150 тис. гривень.

По-друге, загальні обсяги купівлі та продажу валюти населенням на сьогодні співрозмірні.

Водночас чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку завдяки надмірній пропозиції валюти з боку бізнесу та інвесторів у цьому році становить майже 4 млрд доларів, а міжнародні резерви протягом останніх місяців зберігаються на рівні 21-22 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк виявив 15 нелегальних валютних обмінників у липні-вересні.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 жовтня, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD. А американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

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